PSG : Pierre Ménès craint une rouste contre le Barça

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain ba battu Dijon (1-3) samedi soir, et a donc récupéré la deuxième place du classement de Ligue 1. Mais le PSG a clairement montré un visage inquiétant, attendant les dernières minutes pour s'imposer face à une équipe pas vraiment impressionnée. Pour Pierre Ménès, cette rencontre a de quoi provoquer une grosse inquiétude dans la perspective du match de Ligue des champions face au FC Barcelone. Et le consultant de Canal+ ne le cache pas, il redoute une grosse rouste pour le Paris Saint-Germain.

« En voyage à Dijon, le PSG a livré un match horrible. Le champion en titre s'est fait très sévèrement secouer en première période, avec notamment un poteau pour les Dijonnais et a ouvert le score de façon chanceuse sur un but de raccroc de Lucas. Deux minutes après, Tavares égalisait et jusqu'à la fin du match, Paris a balbutié son football. Je suis désolé, je ne vois toujours pas de progrès dans le jeu de ce PSG version Emery. L'équipe se contente de s'appuyer sur ses individualités, qui finissent évidemment par faire la différence, surtout face à un mal classé comme Dijon. Le PSG était mal embarqué et s'en est sorti dans le dernier quart d'heure grâce à un deuxième but de raccroc signé Thiago Silva, qui a repris au pied du poteau une tête de Thiago Motta magnifiquement repoussée par Reynet, avant que Cavani n'aggrave le score en déviant dans le but un tir de Guedes. Quand je vois les difficultés parisiennes à Dijon, je n'ose même pas imaginer ce que ça va donner contre le Barça… », avoue, sur son blog, Pierre Ménès.