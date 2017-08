PSG : Pierre Ménès colle une gifle au foot espagnol sur le cas Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

La Liga et la Fédération d'Espagne de football auront traîné les pieds jusqu'au bout pour essayer de ralentir le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, allant même jusqu'à ne pas envoyer le Certificat international de transfert dans les temps afin que le joueur brésilien ne puisse pas être aligné contre Amiens. Pour Pierre Ménès, ces attitudes des instances dirigeantes sont tout simplement minables et pas dignes de ce grand pays de football qu'est l'Espagne.

« Il y en a un autre qui va apporter beaucoup au PSG, c’est Neymar, qui a été présenté en grandes pompes avant le match. On en a tellement parlé qu’on ne sait plus trop quoi dire. D’abord, félicitations au club parisien d’avoir réussi ce transfert auquel je ne croyais pas du tout au départ. Maintenant, il va falloir que la Liga se comporte dignement parce que, quand on connaît les casseroles du foot espagnol, on peut quand même se dire qu’il ne manque pas d’air. J’ai hâte de voir ce que va dire Tebas le jour où le Real ou le Barça va mettre 180 ME sur Mbappé. L’indécence, c’est comme tout, ce n’est pas à deux vitesses », écrit, sur son blog, le consultant de Canal+, écoeuré comme beaucoup par ce comportement.