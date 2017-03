PSG : Pierre Ménès applaudit le PSG après un match « pourri »

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

Comme tout le monde, Pierre Ménès s'est visiblement demandé comment les officiels ont pu laisser le match entre Niort et le PSG se dérouler sur une pelouse transformée en bourbier par la pluie, ce qui a anéanti le spectacle. Et le consultant de Canal+ a tenu à saluer l'état d'esprit des joueurs du Paris Saint-Germain après leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France dans ces conditions. « On aime ou on aime pas le PSG mais leur joie à Niort dans un Match pourri et un terrain odieux est digne d’éloges. De vrais pros », a fait remarquer Pierre Ménès ce mercredi soir.