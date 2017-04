PSG : Perdre la L1, Marquinhos ne s'en remettrait pas

Dans : PSG, Ligue 1.

Avant d'affronter l'OGC Nice dans un match au sommet de la Ligue 1 ce dimanche soir, Marquinhos juge comme impensable la perte du titre de Champion de France.

Après la nouvelle victoire de Monaco contre Toulouse samedi (3-1), le club de la capitale n'a pas le droit à l'erreur face à Nice. Relégué à trois unités de l'ASM, qui a un match en retard à jouer contre l'ASSE en mai, Paris est déjà dos au mur. Pour remporter un cinquième titre de suite en L1, le PSG doit gagner toutes ses rencontres tout en espérant deux faux pas de Monaco en quatre journées. En cas d'échec en championnat, et malgré le possible doublé en coupes nationales, le vestiaire parisien aurait bien du mal à s'en remettre. C'est en tout cas ce que révèle Marquinhos...

« Si on ne gagne pas ce titre, on va tous être dégoûtés, tristes, c’est sûr. Mais ce n’est pas fini, il y a encore de l’espoir. Tant qu’on peut mettre un peu la pression sur Monaco. On a laissé filer des points et des opportunités. Des choses qui comptent quand on fait le bilan. Les erreurs qu’on a commises vont aussi nous faire grandir. Ma prolongation de contrat ? Ça ne dépend pas que de moi. J’en ai envie si je fais partie du projet, si le coach et le président ont envie que je reste. Il ne faut pas qu’on soit pressé non plus. J’ai un contrat jusqu’en 2019. Le 6-1 à Barcelone ? Le pire moment de ma vie de footballeur. On n’a pas réussi à jouer, à mettre en place tout ce qu’on avait fait à l’aller : les attaquer, être agressifs. Au Parc, c’était notre meilleur match. Au Camp Nou, le pire. Ce sont des sentiments mélangés », a lancé, dans les colonnes du JDD, Marquinhos, qui pourrait donc prendre un joli coup sur la tête si le PSG ne conserve pas son titre en L1. Un si grand coup qui pourrait le pousser vers la sortie ? Réponse dans les semaines à venir...