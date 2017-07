PSG : Pepe sort du silence, Besiktas tente un coup de poker

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Après la victoire du Portugal dans la petite finale de la Coupe des Confédérations, Pepe est reparti au Portugal et c'est à la sortie de l'aéroport qu'une journaliste de TVI 24 a interrogé le défenseur sur son avenir. Visiblement très détendu, l'ancien joueur du Real Madrid a juste fait savoir qu'il allait très rapidement sortir de son mutisme et communiquer sur son avenir, lequel se situe entre le PSG et Besiktas.

Pour parler du club stambouliote, il semble que ses dirigeants fassent le forcing. En effet, Fotomac affirme ce lundi midi qu'un responsable du Besiktas est actuellement en vol vers Lisbonne où il est attendu à 16h. Son ultime offre serait de 2 ans plus une saison supplémentaire en option, avec un salaire annuel de 4,5ME et une prime à la signature de 3ME.