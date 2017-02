PSG : Patrick Kluivert est-il de taille pour le projet parisien ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce vendredi, peu après la fermeture du marché des transferts, le quotidien L’Equipe s’est longuement penché sur le rôle précis de Patrick Kluivert.

Nommé l’été dernier directeur du football et notamment responsable du recrutement, le Néerlandais totalement inexpérimenté à ce poste a beaucoup à prouver et doit déjà jongler avec les critiques. En effet, les recrues de l’été dernier ne font pas l’unanimité, en dehors de Thomas Meunier, et le rattrapage prévu pour cet hiver est attendu. Néanmoins, l’attaquant de pointe n’est pas venu et selon le quotidien sportif, c’est aussi son attitude qui commence à déranger, principalement au plus haut niveau.

En effet, alors que c’était son rôle, c’est bien Nasser Al-Khelaïfi en personne qui a du appeler et faire accélérer les choses pour les prolongations de contrat de Thiago Silva et d’Edinson Cavani. Patrick Kluivert, qui aime bien discuter avec les joueurs, n’aime visiblement pas trop négocier les contrats, avec des discussions qui peuvent forcément parfois se tendre. De plus, le dirigeant qatari a vu plusieurs présidents de Ligue 1 lui remonter le fait que son directeur du football était difficilement joignable pendant le marché des transferts, provoquant notamment la colère du patron nantais Waldemar Kita.

Enfin, chez les dirigeants parisiens, on s’interroge sur sa présence parfois très virtuelle lors des causeries, où il ne prend jamais la parole en groupe et s’amuse plus avec son téléphone ou avec un ballon qui traine, que pour motiver ou être derrière son entraineur et ses joueurs. Des griefs qui pourraient paraître bien secondaires, surtout si le recrutement effectué cet hiver permettait de redresser la barre sur le plan sportif. Dans le cas contraire, en cas d’échec en fin de saison, son rôle pourrait rapidement être remis en cause.