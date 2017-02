PSG : Pastore ne pensait pas autant se balader face à l'OM

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Après la très large victoire du Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille (1-5), Javier Pastore s'est montré étonné par la faiblesse des joueurs phocéens.

Dimanche soir, alors que le Vélodrome avait fait le plein avec un record d'affluence, Marseille a subi la plus grosse claque de son histoire contre Paris (1-5). Et pourtant avant la rencontre, tous les voyants semblaient au vert pour une belle performance marseillaise, surtout que le dernier mercato hivernal avait donné plus de crédit au projet McCourt. Mais au final, il n'en a rien été, et l'OM n'a pu que constater le trou béant qui le sépare encore du PSG. Cet écart, même Javier Pastore ne le pensait pas aussi grand, lui qui s'attendait à plus subir contre une équipe de Marseille portée par son public...

« C'est magnifique, car ça faisait plus de six mois que je n'avais pas été titulaire. Je suis très content par rapport au match de l'équipe. 1-5, ce n'est pas une humiliation. On a joué pour gagner le match, et on a marqué beaucoup de buts car on était bien alors que Marseille était en difficulté. C'est le football. Dans le vestiaire, les joueurs étaient très heureux. On avait besoin de gagner ce match car on avait fait un 0-0 à la maison contre Toulouse. Pour le championnat, cette victoire est très importante. On pensait souffrir plus ici... Ils ont bien commencé le match, avec beaucoup d'envie. Mais notre équipe a très bien joué et avec maîtrise. On a fait un grand match », a lancé le milieu argentin du PSG, qui se félicite donc de cette belle victoire dans le Classique pour son grand retour à la compétition.