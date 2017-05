PSG : Pastore, Krychowiak, Ben Arfa, Augustin et Kurzawa forfaits

Dans : PSG, Ligue 1, ASSE.

En conférence de presse, à la veille du match ASSE-PSG, Unai Emery a annoncé les forfaits sur blessure de Pastore, Krychowiak, Ben Arfa, Augustin et Kurzawa. De même, Motta et Di Maria seront suspendus pour cette rencontre dans le Chaudron. Robail et Callegari seront eux dans le groupe.