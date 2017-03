PSG : Pastore et Emery, le cauchemar de Barcelone suscite la polémique

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Avec des "si", on referait l'histoire du football. Mais depuis ce mercredi 8 mars 2017 qui a vu le PSG sombrer totalement à Barcelone, les supporters du club de la capitale ont bien du mal à récupérer et se refont 1.000 fois ce match cauchemardesque. Et la victoire du Paris Saint-Germain face à l'OL a remis de l'huile sur le feu, notamment parce que Javier Pastore a été étincelant. De quoi relancer la rancoeur de ceux qui estiment que si Unai Emery avait titularisé le joueur argentin au Camp Nou, alors l'histoire aurait été différente.

Bruno Salomon, qui suit le PSG pour France Bleu, est de ceux qui s'interrogent encore et toujours sur ce thème. « Quelque chose est encore cassé. Il faudra du temps pour recoller les morceaux et mettre définitivement de côté Barcelone. Ce sera dur, d’autant plus qu’hier soir un nom revenait, celui de Pastore. Il a illuminé la rencontre. Et cette question qui va encore plus nous ramener vers l’élimination. Et si l’Argentin avait joué ce match ? Les trente dernières minutes. Le PSG n’aurait-il pas le sourire aujourd’hui ? Il a été limpide hier, il a porté le jeu vers l’avant, il a délivré des passes superbes. Bref, il a régalé et il nous a tous replongés dans des tonnes de questions », admet notre confrère.