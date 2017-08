PSG : Pascal Praud salue le Dieu Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1.

Pascal Praud n'a parfois pas été tendre avec le Paris Saint-Germain ces dernières saisons. Mais après le récital de Neymar dimanche soir contre le TFC, une semaine après ce que l'on avait déjà vu à Guingamp, le journaliste de Cnews et RTL craque complètement pour la nouvelle star du PSG. Pour Pascal Praud, Neymar fait entrer notre Ligue 1 et le Paris Saint-Germain dans une dimension jamais connue grâce à son talent. Et sur son blog, Pascal Praud s'enflamme totalement.

« Je me suis étonné du choix de Neymar quand il a signé à Paris. Quitter le meilleur club du monde m’a surpris. Après Guingamp et Toulouse, les choses sont claires. Neymar est en club comme il joue avec la Seleção. Il y a lui et les autres. On ne parle plus de 4-3-3, on ne critique plus l’arbitre, on ne discute plus Emery. Neymar est seul au monde. Seul mais pas égoïste : il ne tire pas les pénaltys. Seul mais pas personnel : il donne des ballons de but. Seul mais pas égocentré : il n’est pas Zlatan. Neymar est un soliste qui impose son tempo à l’orchestre et qui oblige les premiers violons, les cuivres et les percussions à le suivre (…) Neymar est un miracle. Un don du ciel qui réconcilie les âmes perdues avec le foot. Il est gentil, il est sympa au point que les adversaires qui viennent d’en prendre six lui font des bisous. Il électrise le Parc de telle façon que personne ne quitte son siège quand le match est fini. On ira chercher la voiture plus tard. On prendra le dernier métro. Tant pis pour la foule et les embouteillages (…) Merci Neymar d’enchanter nos dimanches », écrit, sur Yahoo, un Pascal Praud que l'on a rarement connu aussi enthousiaste.