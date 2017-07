PSG : Paris victime d'un incroyable concurrent pour Fabinho ?

Dans : PSG, Mercato, Monaco, Ligue 1, Liga.

Fabinho l'a récemment confié, il est très tenté par le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain brésilien de l'AS Monaco ayant décidé de se lancer un nouveau challenge. Et ces derniers jours, les choses ont évolué dans le bon sens entre le PSG et le joueur des Champions de France, Paris ayant même écarté à priori définitivement Manchester United dans la course à Fabinho.

Oui, mais voilà, pour l'instant, si Antero Henrique est fan du joueur monégasque, un accord doit encore être trouvé avec le milieu de terrain, ce qui semble faisable, mais également avec l'AS Monaco. Et pour l'instant, le club de la Principauté n'a reçu aucune proposition du PSG pour son joueur et semble surtout peu enclin à vendre Fabinho à son principal concurrent national. Ce vendredi, un nouveau concurrent vient d'entrer dans la danse et il pourrait changer radicalement la donne dans ce dossier, en contrariant sérieusement les plans du PSG. En effet, L'Equipe affirme que l'Atlético Madrid a déjà proposé 35ME à Monaco pour Fabinho, et si l'ASM a dit non, il se pourrait bien que les Colchoneros augmentent leur offre financière. Et le club espagnol, qui ne peut faire jouer d'éventuels renforts en 2017, aurait même proposé de recruter Fabinho dès maintenant et de le prêter jusqu'en janvier prochain à Monaco. Une idée qui semble plaire aux dirigeants russes de l'ASM. Reste à savoir ce qu'en pense le joueur...