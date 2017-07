PSG : Paris veut toujours Alexis Sanchez et Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Après avoir potentiellement bouclé le dossier Neymar, le Paris Saint-Germain pourrait sérieusement relancer la piste menant à Alexis Sanchez.

Suite à une bonne coupure estivale depuis la défaite du Chili en finale de la Coupe des Confédérations contre l'Allemagne le 2 juillet dernier (0-1), Alexis Sanchez devrait retrouver le chemin de l'entraînement ce dimanche avec Arsenal, même si un léger rhume a retardé son retour en Europe. Mais l'attaquant chilien ne devrait être que de passage chez les Gunners, puisque son départ estival est plus que possible. Refusant de prolonger, alors qu'il sera en fin de contrat en juin 2018, l'ancien attaquant du Barça va avoir une franche discussion avec Arsène Wenger.

Désireux de quitter le club londonien, le joueur de 28 ans pourrait bien gagner son bras de fer. Et si sa volonté de rejoindre Manchester City n'est pas réalisable, car Arsenal ne souhaite pas renforcer un concurrent direct, Alexis Sanchez pourrait se tourner vers le PSG. Selon The Express, le club francilien devrait relancer les négociations avec une offre de 40 ME. Un montant insuffisant puisque Arsenal demande au moins 50 ME pour lâcher son joueur. Mais après avoir potentiellement dépensé près de 220 ME pour recruter Neymar, Paris ne pourra peut-être pas répondre aux demandes des Gunners pour Alexis Sanchez...