PSG : Paris veut blinder un remplaçant très courtisé

Auteur d’une saison très réussie l’an passé, Thomas Meunier est désormais face à une concurrence énorme au Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de Dani Alves. Si l’ancien latéral du FC Bruges a balayé celle de Serge Aurier la saison dernière, l’affaire ne devrait pas être aussi simple cette saison avec l’international brésilien. Néanmoins, à seulement 25 ans, le Belge peut espérer titiller l’ancien joueur de la Juventus Turin à terme.

Et cela, les décideurs parisiens en sont bien conscients. Ainsi, à en croire les informations de La Dernière Heure, la direction du PSG va proposer une prolongation de contrat à Thomas Meunier, alors que ce dernier expire en juin 2020. L’objectif de Paris est clair dans ce dossier : blinder un joueur très courtisé. Pour rappel, le Real Madrid était intéressé par ses services cet été au moment du départ de Danilo à Manchester City et les médias belges indiquent en ce début de semaine que Chelsea et Tottenham ont étudié ce profil au cours des dernières semaines.