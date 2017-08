PSG : Paris va mettre 88 ME sur Alexis Sanchez !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le Paris Saint-Germain n’en a pas fini avec son marché des transferts, et n’en a pas fini avec Alexis Sanchez non plus.

Le possible transfert du Chilien, mis en pause lors des négociations pour faire venir Neymar, est de nouveau sur la table selon The Independant. Le quotidien anglais annonce en effet ce mardi soir que le PSG va offrir 88 ME à Arsenal pour récupérer l’attaquant sud-américain, qui n’a plus qu’une année de contrat, et sera donc gratuit dans 12 mois. Un prix qui peut paraître fou, mais qui aurait certainement comme effet de faire réfléchir le club londonien, pas disposé à laisser filer Alexis Sanchez jusqu’à présent.

Ces dernières semaines, le Chilien s’est remis à l’entrainement sans sourciller, mais s’est aussi rapproché de Manchester City, qui rêve de le faire signer. Pour doubler tout le monde, le PSG aurait donc cette offre énorme en attente, tout en essayant de convaincre le joueur avec la promesse d’un salaire de plus de 20 ME par an qui ferait de lui le deuxième joueur le mieux payé du club derrière un certain Neymar.