PSG : Paris va galérer comme jamais pour Aubameyang

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Premier League.

Alors qu'il a en tête de recruter Pierre-Emerick Aubameyang lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain va devoir faire face à une rude concurrence.

Cette saison, le club de la capitale est clairement en fin de cycle. Après avoir lourdement chuté en Ligue des Champions contre le Barça, le PSG est en passe de perdre son titre en Ligue 1. Et ce double échec va probablement pousser les dirigeants à renouveler l'effectif parisien, et notamment en attaque. Si Alexis Sanchez fait figure de priorité pour renforcer le PSG, Pierre-Emerick Aubameyang est aussi dans la short-list. Sur les tablettes du club francilien depuis plusieurs années, l'attaquant gabonais est donc une nouvelle fois annoncé dans le viseur du PSG, qui envisage même de faire une offre de 60 ME. Mais pour recruter le joueur de 27 ans, qui a marqué 35 buts cette saison avec le Borussia, Paris aura fort à faire... Puisque Manchester City est notamment présent dans ce dossier.

En effet, selon The Sun, le club anglais est prêt à offrir Kelechi Iheanacho et quelques dizaines de millions d'euros à Dortmund pour s'attacher les services d'Aubameyang. Fan des jeunes joueurs, le club dirigé par Thomas Tuchel pourrait bien être tenté par cette proposition initiée par Pep Guardiola, qui rêve de faire venir l'ancien attaquant de l'ASSE en Premier League. Et c'est notamment pour cette raison que le PSG aura bien du mal à convaincre Aubameyang...