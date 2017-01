PSG : Paris, une copie du Real Madrid estime Dugarry

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Les consultants, qui avaient mis Paris plus bas que terre cet automne malgré un départ en fanfare pendant l’été, retrouvent une formation du PSG dominatrice et qui fait parler son talent.

Un constat effectué par Christophe Dugarry, qui n’est toutefois pas encore convaincu par cette nouvelle version d’Unai Emery. Pour le champion du monde 1998, pour faire place au jeu de possession au style barcelonais, s’est créé un jeu plus direct qui ressemble à celui du Real Madrid. La validité ou pas de cette nouvelle donne ne pourra de toute façon qu’être vérifiée par les résultats des grosses échéances à venir.

« Malgré tout, même si on sent une force, cette équipe on sent qu’elle peut être chahutée, elle est par moment en difficulté, c’était assez compliqué face à Bordeaux la première demi-heure. Je ne suis pas convaincu pour l’instant. On verra après dimanche face à Monaco, on verra après Barcelone, on verra après la finale si Unai Emery a fait comprendre quelque chose aux joueurs… On savait que les choses allaient s’améliorer pour le PSG, c’était tellement pauvre. Mais Emery ne m’a pas encore convaincu. S’ils se font taper dimanche ou contre Barcelone ? On dit quoi ? Ce qui est curieux, c’est qu’avec Laurent Blanc on tendait vers une copie du Barça, alors que là c’est une copie du jeu à la madrilène. Un jeu plus direct et efficace », a noté sur RMC l’ancien joueur du FC Barcelone, qui sait qu’un changement de style aussi profond est forcément difficile à mettre en place, et prend surtout du temps.