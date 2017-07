PSG : Paris très proche d'un accord financier avec Alexis Sanchez !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Arsène Wenger a beau avoir annoncé mardi que les Gunners avaient décidé qu'Alexis Sanchez était intransférable lors de ce mercato, il semble bien que ce message ferme du technicien français d'Arsenal était surtout destiné au marché anglais. Car du côté du Paris Saint-Germain, on n'a pas ralenti la cadence dans ce dossier, et Antero Henrique négocie désormais directement avec l'entourage de l'attaquant chilien, lequel se montrait gourmand sur le plan financier. Mais cela n'a pas perturbé le dirigeant du PSG.

Le nouveau directeur sportif est en effet un fervent défenseur d'une méthode claire lors du mercato, obtenir l'accord du joueur, ce qui est, selon lui, décisif avant même de négocier avec son club ou de lutter contre la concurrence. Le Parisien affirme ce mercredi qu'Antero Henrique est en passe de régler le problème numéro 1 dans le dossier Alexis Sanchez, à savoir le salaire de ce dernier, très gourmand. « Et un accord se dessinerait avec un salaire fixe comparable à ceux de Thiago Silva et Cavani, mais assorti de divers bonus », précise le quotidien francilien. Pour rappel, le défenseur brésilien et El Matador empochent près de 13ME par saison au Paris Saint-Germain. Dans cette opération, Alexis Sanchez serait très décidé à rejoindre le PSG, et les excellents rapports entre Nasser Al-Khelaifi et Arsène Wenger devraient permettre d'avancer rapidement, malgré la position du manager d'Arsenal.