PSG : Paris se bouge très sérieusement pour Batshuayi

A Paris, Unai Emery et Patrick Kluivert tentent de travailler en harmonie financière et technique pour offrir au champion de France l’avant-centre dont il a besoin.

Et quand un nom fait l’unanimité, alors le PSG cherche sérieusement à tout mettre en œuvre pour obtenir gain de cause. C’est le cas avec Michy Batshuayi. L’intérêt du club de la capitale pour l’avant-centre belge a été révélé il y a une semaine de cela, mais il se confirme chaque jour. Tout d’abord parce que le Diable Rouge a de quoi devenir fou, lui qui ne joue même pas quand Diego Costa n’est pas dans le groupe, comme ce fut le cas ce week-end à Leicester. Malgré les encouragements incessants de son entraineur, qui assure qu’il représente l’avenir, il n’a joué que six minutes face au champion d’Angleterre. De quoi regarder ailleurs ? Peut-être pour l’ancien marseillais, mais pas pour les Blues.

En effet, L’Equipe annonce ce lundi que deux offres de prêt ont été formalisées et transmises à Chelsea de la part du PSG, sans succès. La prise en charge du salaire, l’option d’achat, les différents angles d’attaque ont été étudiés sans faire mouche, le leader de la Premier League restant ferme sur sa position. Tout simplement parce que le Diable Rouge n’a pour l’heure jamais bronché au sujet de son avenir, se montant déterminé à serrer les dents pour sa première saison à Chelsea qui s’annonce blanche. Si cela devait changer dans les derniers jours du marché des transferts, nul doute que le PSG se tiendrait prêt à bondir sur l’occasion. S’il ne trouve pas son bonheur ailleurs avant.