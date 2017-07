PSG : Paris rencontre le Real Madrid pour James Rodriguez et Danilo !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

Les supporters du Paris Saint-Germain sont toujours en position d'attente concernant le mercato, même si le PSG a pris l'habitude d'attendre le mois de juillet pour commencer ses emplettes. Tandis que le dossier Pepe semble être en passe de se régler, et que le cas Fabinho fait l'objet de négociations tendues avec Monaco, le compte Twitter @parisunited6, toujours excellemment bien informé, affirme que le club de la capitale passe à l'action dans deux dossiers.

En effet, Antero Henrique devrait rapidement rencontrer les dirigeants du Real Madrid afin de parler de James Rodriguez, que le PSG aimerait bien faire revenir en Ligue 1, mais également de Danilo. Le Paris Saint-Germain souhaite savoir si les Merengue sont disposés à négocier le départ de l'international brésilien lors de ce mercato. Et c'est le but du prochain rendez-vous entre le directeur sportif du PSG et les représentants madrilènes.