PSG : Paris relance la bataille contre le Barça au mercato

Dans : PSG, Liga, Mercato.

En arrachant Neymar au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup sur le marché des transferts. Et ce n’est sans doute pas terminé.

Malgré les craintes de certains observateurs concernant le fair-play financier, le club de la capitale a bien l’intention de poursuivre son recrutement. En effet, le vice-champion de France serait toujours à l’affût pour Kylian Mbappé, Alexis Sanchez ou encore Jean-Michaël Seri. Selon le quotidien Le Parisien, le PSG aurait relancé la piste menant au milieu de l’OGC Nice, auteur de prestations remarquées contre l'Ajax Amsterdam sur la scène européenne. Une offre serait en préparation, sachant que le Gym a déjà refusé des propositions de 20 M€.

Et pour cause, le club azuréen a fixé le prix de son joueur à 40 M€, soit le montant de sa clause signée sous seing privé. Rien d’effrayant pour Paris, ni pour les autres prétendants de Seri. Rappelons que l’Ivoirien de 26 ans intéresse aussi Arsenal et le FC Barcelone, qui a la préférence du Niçois. Autant dire que le PSG s’engage dans une nouvelle bataille contre le Barça, pour le moment focalisé sur le remplaçant du néo-Parisien Neymar.