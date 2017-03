PSG : Paris refuse que le rugby massacre sa pelouse en 2023

Dans : PSG, Ligue 1.

La France va déposer sa candidature pour accueillir le Mondial 2023 de rugby, mais à priori aucun match ne se jouera au Parc des Princes. En effet, même si les organisateurs aimeraient bien pouvoir faire jouer des matches dans le stade de la Porte de Saint-Cloud, la mairie de Paris a renvoyé ces derniers vers les dirigeants du Paris Saint-Germain afin qu'ils discutent de ce qui était possible...ou pas.

Car le PSG a fait d'énormes efforts afin d'avoir une des plus belles pelouses européennes, notamment en confiant son terrain à Jonathan Calderwood, jardinier anglais devenu LA référence au point de faire des conférences auprès de ses confrères de Ligue 1. Alors, si l'on en croit L'Equipe, la discussion a tourné court, le Paris Saint-Germain ne souhaitant pas voir sa pelouse être massacrée par des rugbymen durant une période où le PSG sera en compétition, puisqu'on parle d'une compétition en mars-avril ou à l'automne 2023. Et cela d'autant plus qu'à quelques mètres du Parc des Princes, il y a le Stade Jean-Bouin, totalement rénvoé, où évolue le Stade Français...mais peut-être plus pour longtemps en cas de fusion avec le Racing. Les organisateurs du Mondial 2023 estiment cependant que Jean-Bouin et trop petit et ils espèrent que le PSG changera d'avis avant le 1er juin, date limite pour remettre le dossier de candidature de la France. Le pays hôte sera dévoilé en novembre prochain.