PSG : Paris refuse de vendre Ben Arfa en Ligue 1

Dans : PSG, Mercato, OL, OGCN.

Tricard au Paris Saint-Germain, où Unai Emery n'en veut plus, Hatem Ben Arfa va très probablement encore une fois changer de club durant le mercato. Un an après avoir rejoint le PSG en provenance de Nice, Ben Arfa sait depuis quelques semaines que son avenir ne s'inscrira pas dans son club de coeur. Cependant, tandis que l'Olympique Lyonnais, via les propos de Jean-Michel Aulas, et l'OGC Nice, via ses supporters, sont déjà cités comme d'éventuels points de chute pour le joueur parisien, Nasser Al-Khelaifi a lui déjà pris une décision radicale concernant Hatem Ben Arfa, qui était pourtant son chouchou.

France-Football affirme en effet, que le patron du Paris Saint-Germain refuse de voir Ben Arfa rejoindre un club de Ligue 1 la saison prochaine et que si le milieu offensif doit partir, alors ce sera uniquement pour l'étranger. Une condition impérative qui va calmer directement les éventuelles ambitions des formations tricolores capables de s'offrir financièrement le joueur formé à l'OL. Reste qu'après son expérience ratée en Premier League, et sa saison transparente au PSG, les offres étrangères pourraient se faire rares et surtout moins prestigieuses pour Hatem Ben Arfa.