PSG : Paris réactive le dossier Zeca avant qu'il ne soit trop tard

Champion olympique avec la sélection brésilienne à Rio l'été dernier, Zeca est suivi par les plus grands clubs européens... Et notamment par le Paris Saint-Germain, qui va devoir s'activer rapidement s'il veut conclure.



Après une première partie de saison compliquée, le club de la capitale française souhaite se racheter en 2017. Pour cela, Unai Emery a besoin de renouveler son effectif. Le mercato d'hiver arrive donc à point nommé. Avec l'arrivée de Julian Draxler, le PSG a déjà frappé un grand coup. Mais cette première recrue ne sera pas seule. En effet, Paris souhaite se renforcer en attaque, où un buteur capable d'épauler Cavani est attendu, mais aussi en défense, où un latéral gauche est aussi espéré. Mécontent du rendement de Layvin Kurzawa, souvent blessé, et en prévision du départ inévitable de Maxwell, l'entraîneur basque s'est donc mis en tête de s'attacher les services d'un défenseur.

Si la piste menant à Ricardo Rodríguez semble la plus chaude, une autre refait surface ces dernières heures. En effet, d'après les informations de Lance, Zeca figure bel et bien dans les petits papiers de la direction francilienne. Le média brésilien affirme même que Paris a déjà entamé les négociations avec Santos pour son joueur de 22 ans. Alors qu'il vient de prolonger jusqu'en 2020, José Carlos Cracco Neto se rapprocherait donc de l'Europe, où il est aussi suivi par le Milan AC et Liverpool. Mais aussi et surtout par l’Atletico, qui disposerait même d'une longueur d'avance sur le PSG dans ce dossier.