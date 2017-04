PSG : Paris rabaissé à cause de Monaco, Pierre Ménès explose

Quadruple champion de France en titre, le Paris Saint-Germain est en train de se faire voler la vedette par l’AS Monaco cette saison. Et pas seulement en championnat.

En Ligue des Champions aussi, le club de la Principauté, qualifié pour les demi-finales, a relégué l’ogre parisien au second plan. Du coup, la formation d’Unai Emery n’est pas épargnée par les critiques, l’ASM ayant réalisé ce que le PSG version QSI ne parvient pas à faire depuis des années. Le genre de comparaison que Pierre Ménès ne supporte pas.

« Plutôt que de souligner la performance monégasque et de s’en réjouir, car ce n’est quand même pas tous les ans qu’on a un club tricolore dans le dernier carré de la plus prestigieuse coupe européenne, nombreux ont été ceux à faire une référence perpétuelle au club de la capitale. Ce qui devient terriblement insupportable, a réagi le chroniqueur de CNEWS Matin. Comme s’il fallait absolument parler de Paris à chaque fois qu’il se passe quelque chose dans le football français. Pourquoi vouloir toujours tout ramener à eux ? Surtout qu’il n’y a pas grand-chose de comparable. »

Monaco aurait-il fait mieux que Paris ?

« Car, déjà, Monaco n’est pas tombé contre Barcelone au Camp Nou. Et les Monégasques n’ont pas été arbitrés comme les Parisiens. Dans ce contexte, on ne peut pas présager de ce qu’il serait advenu des hommes de Leonardo Jardim, a rappelé Ménès. Il faut aussi reconnaître que Dortmund est d’un niveau moindre que le Barça. (...) C’est très français de vouloir sans cesse confronter deux clubs, qui ne s’opposent absolument pas et qui ont même plutôt de bons rapports. » Etant donné le duel que se livrent les deux équipes en L1, la comparaison semble inévitable.