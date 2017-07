PSG : Paris prêt à payer 222ME pour Neymar ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le site espagnol DonBalon l'affirme ce lundi, si Neymar veut quitter le FC Barcelone durant ce mercato, deux clubs ont déjà fait avoir qu'ils étaient prêts à payer les 222ME de la clause libératoire fixée récemment par le Barça pour libérer sa star brésilienne. Nos confrères affirment que Neymar s'agace un peu de voir le FC Barcelone ne pas prendre des initiatives pour se renforcer lors de cette période des transferts et qu'il pourrait être tenté d'aller voir ailleurs.

Don Balon cite donc le Paris Saint-Germain et Manchester United comme les deux clubs qui auraient accepté le principe de payer la clause libératoire de Neymar cet été. Une information a toutefois prendre avec de grosses pincettes, même si on sait que le PSG a tout fait pour convaincre Neymar de venir à Paris l'été dernier, avant que finalement le Brésilien signe une prolongation de contrat jusqu'en 2021 au Barça. On voit mal Nasser Al-Khelaifi, échaudé par les négociations de l'an passé avec le joueur et son entourage, revenir à la charge avec une telle offre. Mais pourquoi pas...