PSG : Paris prêt à passer à l'action pour Rui Patricio ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Titulaire lors du Trophée des Champions remporté face à l’AS Monaco puis lors de la première journée de Ligue 1 contre Amiens, Alphonse Areola (24 ans) va-t-il conserver sa place dans les buts du Paris Saint-Germain ?

Il semble parti pour. Du moins tant que personne d’autre ne débarque dans la capitale. Car selon France Football, le PSG s’active pour trouver un véritable numéro un capable de faire passer un cap au club de la capitale. Ainsi, Jan Oblak, Gianluigi Donnarumma et David De Gea ont été sondés par Antero Henrique au cours des dernières semaines. Mais toujours selon le magazine, la piste la plus chaude mène à Rui Patricio (Sporting Portugal). En interne, le profil de l’international portugais de 29 ans fait l’unanimité.

Rui Patricio serait chaud à l'idée de rallier le PSG

Sa clause libératoire, fixée à 45ME ne serait pas un problème pour Nasser Al-Khelaïfi, d’autant que le joueur pourrait quitter son club formateur pour une indemnité de transfert moindre. « Rui est champion d'Europe avec la Selecçao, il est normal qu'il soit sollicité par des clubs avec de grandes ambitions au niveau européen » a confié Carlos Gonçalves à France Football, sans confirmer l’intérêt du PSG. De son côté, le joueur serait d'ores et déjà très chaud à l’idée de rejoindre une équipe capable d’aller loin en Ligue des Champions et de rivaliser avec les plus grandes écuries européennes. Autant dire que l’affaire pourrait se conclure rapidement. Si c’est le cas, Alphonse Areola ou Kevin Trapp devra quitter le club. Internationaux tous les deux, ils ne pourront accepter un rôle de troisième gardien en Ligue 1 une année de Coupe du Monde…