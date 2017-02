PSG : Paris prêt à boucler le quatrième plus gros transfert de l’histoire du foot !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Impossible pour le moment de savoir ce que donnera la saison du Paris Saint-Germain en championnat comme en Ligue des Champions, mais les dirigeants franciliens ont bien compris que le fait de ne pas avoir recruté un avant-centre de premier plan était pénalisant, si ce n’est dangereux en cas de blessure d’Edinson Cavani.

Faire venir un attaquant de classe mondiale est aussi un objectif personnel pour Patrick Kluivert, qui doit montrer qu’il est capable d’attirer des joueurs confirmés. Avec toutes ces conditions, le PSG semble prêt à mettre le paquet pour faire venir Sergio Agüero, buteur confirmé de Manchester City et de la sélection argentine, annonce The Times.

Pour faire venir le « Kun », Paris pourrait devoir mettre 92 ME sur la table afin de faire craquer les Citizens au sujet d’un joueur sous contrat jusqu’en juin 2019, avec à la clé l’un des plus hauts salaires du Royaume. Un montant colossal, qui placerait cet investissement au quatrième rang des plus gros transferts de l’histoire du football, derrière Paul Pogba à MU (105 ME), Gareth Bale (99 ME) et Cristiano Ronaldo (94 ME) au Real Madrid. En attendant, Agüero a répété qu’il n’était pas intéressé par un transfert dans l’immédiat, et qu’il ferait le point avec son agent, son club et ses éventuels courtisans à la fin de la saison.