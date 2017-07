PSG : Paris offre 65 ME à la Juventus pour Alex Sandro

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Alors que la Juventus essaye de recruter Blaise Matuidi et Serge Aurier au cours de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain est en train de riposter en s'attaquant à Alex Sandro.

Ce n'est pas nouveau, mais le club de la capitale française recherche activement un nouveau latéral gauche cet été, pour compenser le départ de Maxwell et épauler Kurzawa. À ce poste, Unai Emery et Antero Henrique suivent notamment Yuri Berchiche, avec qui a un accord a été trouvé, mais ce dossier n'est pas simple car la Real Sociedad demande 30 ME pour lâcher son défenseur de 27 ans alors que Paris a fait une offre de 15 ME. Par conséquent, le PSG est dans l'obligation de se tourner vers d'autres pistes. Et l'une d'elles s'avère alléchante...

Selon La Repubblica, le club francilien s'intéresse effectivement à Alex Sandro. Dans l'idée de s'attacher les services du latéral brésilien, le PSG a même proposé 65 millions d'euros à la Juventus, qui devrait avoir bien du mal à refuser ce pont d'or. Sauf que pour l'instant, le joueur de 26 ans donnerait plutôt sa priorité à Chelsea. Mais avec cette offre, le PSG prouve en tout cas qu'il a les moyens de ses ambitions pour se renforcer cet été.