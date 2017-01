PSG : Paris ne veut pas voir Jesé à Las Palmas, la raison cachée

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Las Palmas et le PSG sont actuellement d’accord sur un point, les conditions financières ne sont pas réunies pour le prêt de Jesé.

Ce dernier adorerait revenir dans son île natale, surtout que le club principal évolue en Liga et cherche un renfort offensif. Mais encore une fois, Paris, qui a déjà payé très cher l’attaquant arrivé en provenance du Real Madrid, n’a pas envie de continuer à payer une grande partie de son salaire alors qu’il sera prêté. C’est pourquoi les dirigeants franciliens incitent fortement le clan Jesé à regarder de plus près l’offre de prêt de Middlesbrough.

Mais pour le moment, l’Espagnol n’envisage pas une seule seconde un autre point de chute que les Canaries, et c’est bien ce qui inquiète le PSG. En effet selon L’Equipe, outre le problème financier, les dirigeants parisiens ont surtout la crainte de voir leur joueur ne pas vraiment prêter attention au football, et profiter de retrouvailles avec nombre de ses amis pour se disperser, lui qui ne cache pas qu’il a de nombreux loisirs, comme la musique et les soirées dansantes. Dans ces conditions, il est sûr que les distractions seront probablement moins nombreuses dans la cité du nord de l’Angleterre, que dans le cadre plus paradisiaque des Iles Canaries. Le faire comprendre à Jesé sera une autre histoire.