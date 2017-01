PSG : Paris ne refourguera pas Sirigu à Nice

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Prêté l'été dernier par le Paris Saint-Germain au FC Séville, où il est devenu remplaçant comme au PSG, Salvatore Sirigu est à l'écoute du mercato, le gardien de but international italien n'ayant pas l'intention de continuer à cirer le banc. Et mardi, la presse transalpine affirmait que l'OGC Nice pourrait proposer un contrat à Sirigu jusqu'en 2020, le club azuréen étant en quête d'un portier de classe européenne. Cette rumeur avait déjà circulé l'été dernier sans se concrétiser. Et cela sera encore le cas pour ce marché hivernal des transferts.

En effet, le président de l'actuel leader de League 1 a fermement démenti un intérêt pour Salvatore Sirigu. « J’entends parler de Salvatore Sirigu, mais nous avons déjà quatre gardiens (…) J’entends des noms qui tombent de partout, mais l’OGC Nice n’est pas devenu riche. Si j’avais 10, 15, 20ME à dépenser, je pense qu’on ferait un recrutement complémentaire au mercato d’hiver mais on n’a pas cet argent-là. On a un groupe de qualité sur lequel on va s’appuyer », a expliqué, sur RMC, Jean-Pierre Rivère, histoire de mettre un terme aux supputations et de rassurer Yoann Cardinale, qui pourrait être déstabilisé par ces rumeurs de la venue de Salvatore Sirigu.