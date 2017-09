PSG : Paris ne fait pas de cadeau, le Barça renonce à Di Maria

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le FC Barcelone, qui avait rouvert des négociations avec le PSG pour récupérer Angel Di Maria, est tombé sur un os.

Selon Marca, le club catalan a abandonné les discussions peu avant 23h00, se retrouvant trop loin d’un accord pour finaliser l'opération. Le Barça avait fait un effort pour offrir 40 ME et 5 ME de bonus éventuels, mais le PSG n’a pas flanché, demandant toujours une somme approchant les 60 ME avec bonus. Les Espagnols ont donc renoncé, et une conférence de presse est prévue ce samedi à Barcelone pour faire le point sur ce marché des transferts qui interpelle beaucoup dans la cité catalane.