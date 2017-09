PSG : Paris n'a pas tout réussi dans son mercato, la preuve

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Brillant sous les couleurs de la Sampdoria de Gênes la saison dernière (13 buts et 3 passes décisives), Patrik Schick s’est engagé à l’AS Roma cet été contre 37ME bonus compris. Recalé à la visite médicale par la Juventus Turin au début de l’été, l’international tchèque a également été cité comme une potentielle cible du PSG durant le mercato. Dans une interview accordée à iSport Blesk, l’agent du joueur confirme l’intérêt du club de la capitale pour l’attaquant de 21 ans.

« Le PSG voulait Patrik et si on avait pris uniquement l’argent et la réputation en compte on aurait surement accepté. Le PSG ne l'a pas lâché de l'été. Nous avons eu le sentiment que l’AS Rome était la meilleure solution pour lui. Ils ont montré beaucoup de sérieux, l’affaire s’est réglée en quinze minutes » a confié Pavel Paska. Reste à savoir si le PSG avait fait de Schick un plan B à Kylian Mbappé ou si Unai Emery souhaitait un attaquant supplémentaire pour la rotation de son effectif, le technicien espagnol ayant notamment testé un système plus offensif avec deux attaquants de pointe récemment.