PSG : Paris fixe un ultimatum à Neymar pour signer ou pas !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Les conférences de presse du PSG et de Gerard Piqué n'ont rien apporté de nouveau dans le dossier Neymar et le feuilleton va donc durer encore quelques heure ou quelques jours de plus . Cependant, du côté du Paris Saint-Germain, on est bien conscient que si la star brésilienne du FC Barcelone refuse finalement de signer, alors il faudra trouver une autre solution. C'est pourquoi, selon Le Parisien, les dirigeants du club de la capitale se sont donnés jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour finaliser un accord avec Neymar, ou bien ils passeront à autre chose. Car c'est une évidence, le PSG et notamment Antero Henrique mettent une énergie énorme dans ce dossier et forcément cela empêche Paris d'avancer sur d'autres pistes.

La balle est désormais dans le camp de Neymar, qui ne semble pas réellement savoir ce qu'il veut à cet instant du mercato. Financièrement, le montage pour qu'il rejoigne au Paris Saint-Germain paraît être monté, même si cela n'a pas été facile pour le club de la capitale compte tenu des charges en France . « Si on était en Angleterre ou en Allemagne, ce serait déjà fait », a confié, dans le quotidien régional, un dirigeant parisien. A Neymar, son père et les intermédiaire de désormais faire leur choix...