PSG : Paris est magique, les Emirats restent fidèles au Qatar

Malgré les sérieux problèmes diplomatiques touchant le Qatar et les Emirats Arabes Unis, Fly Emirates restera bel et bien le sponsor maillot du Paris Saint-Germain jusqu'en 2019.

Cet été, le club de la capitale française a clairement changé de dimension. Une seule signature a été suffisante pour cela. Le PSG vient de réaliser le plus gros transfert de l'histoire du football en recrutant Neymar pour 222 ME. Un énorme coup qui change beaucoup de choses, et notamment en termes de marketing puisque l'ancien attaquant du Barça est sûrement le joueur le plus bankable du moment. Autant dire que le club francilien va pouvoir négocier de nouveaux contrats partenaires en or massif. Mais contrairement au bruit qui court depuis plusieurs heures, le PSG ne profitera pas de cela pour changer le sponsor principal de son maillot, Fly Emirates, et ce malgré la crise diplomatique qui oppose actuellement les Emirats Arabes Unis au Qatar, propriétaire du club parisien via QSI.

« Fly Emirates a un contrat de sponsor maillot avec le club de football français du PSG jusqu'en 2019. Jusqu'ici, le club a rempli toutes ses obligations, et nous ne voyons aucune raison de résilier le contrat », a lancé, sur Le Parisien, un porte-parole de la compagnie aérienne, qui a ensuite été suivi par le club parisien. « Il n'y a pas de sujet Emirates, le partenariat se poursuit comme prévu », a fait savoir le PSG, qui ne changera donc pas de sponsor maillot avant 2019, à moins qu'une grande entreprise, comme Qatar Airways, vienne mettre son grain de sel dans ce dossier à plusieurs dizaines de millions d'euros...