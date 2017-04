PSG : Paris est en tête, Monaco peut flipper lance Maxwell

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Maxwell, défenseur du PSG, après la victoire contre le MHSC (2-0) : « On était plus forts, même si on a un peu perdu l'équilibre en première mi-temps. On a bien contrôlé le match en deuxième période, on a contrôlé la possession. C'est notre jeu, on a créé des occasions, mais le plus important était de gagner. Maintenant, on continue avec beaucoup de confiance et on va voir ce qui va se passer par la suite. La pression sur Monaco ? Je pense qu'on fait le maximum qu'on puisse faire, c'est-à-dire gagner le match. Après, si ça donne un peu de pression, on ne sait pas, mais on fait notre travail, gagner et démontrer qu'on est présents jusqu'à la fin. On va voir si on a l'opportunité de continuer comme ça en tête, mais Monaco fait une saison fantastique et faut les féliciter aussi. On est présents, on est là, on va voir ce qu'il va se passer. Devant Lyon-Monaco dimanche ? On est libres, on va profiter de la famille », a-t-il déclaré sur Canal+.