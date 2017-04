PSG : Paris enchaîne les finales et Matuidi adore

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

Blaise Matuidi (au micro de France 3 après la qualification du PSG pour la finale de la Coupe de France) : « Il y avait des jeunes avec plein d’envie en face. Ils ont joué avec beaucoup de passion au début du match, et ces jeunes joueurs ont de l’avenir. Nous, c’est vrai qu’on est rentré timidement, mais ensuite on a joué notre football. On a eu la possession, on a joué notre jeu, on a marqué et on n’a pas pris de but. L’essentiel est là. On va encore en finale et on est très heureux d’y aller. Cela fait beaucoup de finales joués ces dernier temps donc c’est super. Sur mon but, Angel fait tout le travail et j’ai la chance d’être là au bon moment. Mais le plus important c’est que l’équipe gagne. On a mis beaucoup de buts, on a été sérieux et c’est bien. »