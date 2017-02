PSG : Paris en concurrence avec Arsenal pour un ancien de L2 à 25 ME !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

A 22 ans, Naby Keïta est en train de prendre une dimension assez incroyable au terme d’un parcours chaotique.

Le natif de Conakry, qui avait été refusé par Lorient et Le Mans lors d’essais en 2011, avait explosé sous le maillot d’Istres, en Ligue 2, en 2013. Rapidement acheté par le Red Bull Salzbourg, il n’était pas resté longtemps en Autriche, le temps d’être élu meilleur joueur du championnat et de rejoindre le « cousin » du RB Leipzig en Allemagne, pour 15 ME. A 22 ans, le milieu offensif continue d’éblouir en Bundesliga, et pourrait encore grandir l’été prochain.

Sous contrat jusqu’en 2020, Keïta a débuté les négociations pour un nouveau bail qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du club est-allemand. Mais au cœur de ces discussions, deux clubs se sont positionnés pour le recruter affirme ainsi Bild. Le quotidien allemand annonce que le PSG et Arsenal font le forcing pour tenter de court-circuiter cette prolongation et se positionner pour le faire venir l’été prochain. Deux candidats de prestige qui font d’ores et déjà monter les enchères autour de 25 ME, moins de trois ans après avoir quitté Istres pour l’Autriche pour la somme de 1,5 ME.