PSG : Paris distancé par Man City pour Alexis Sanchez ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Alors que l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain n'est plus qu'une question d'heures, le dossier Alexis Sanchez semble au point mort. Au grand bonheur de Manchester City !



Même si l'intérêt du club de la capitale française pour Alexis Sanchez est réel, cette piste n'est plus trop d'actualité à Paris, malgré les dires de la presse anglaise. Occupée à boucler le plus gros transfert de l’histoire du football, la direction francilienne a mis le dossier de l'international chilien en stand-by. À un an de la fin de son contrat avec Arsenal, l'ancien joueur de l'Udinese veut partir cet été dans un club jouant la Ligue des Champions, et pourquoi pas à Manchester City. Si Arsène Wenger est prêt à le garder cette saison pour ne pas renforcer un concurrent anglais, quitte à perdre son attaquant gratuitement l'été prochain, les Citizens ne lâchent pas l'affaire.

Selon le Manchester Evening News, le club mancunien, sous l'influence de Pep Guardiola, va tenter le tout pour le tout pour recruter le Chilien en proposant 58 ME. Une offre susceptible de faire craquer rapidement Arsenal. Et Manchester se préparerait même déjà à l'arrivée d'Alexis Sanchez puisque ce transfert aurait été évoqué en interne au sein du vestiaire. Si cela se confirme, Man City pourrait donc renforcer considérablement son secteur offensif après avoir dépensé près de 180 ME pour améliorer sa défense, avec les venues de Mendy, de Walker, d'Ederson et de Danilo.