PSG : Paris dépassé dans le dossier Alexis Sanchez ?

Alors qu'Arsenal croit de moins en moins à sa prolongation de contrat, Alexis Sanchez voit deux grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, se battre pour lui en vue du prochain mercato estival.

Après avoir loupé le coche durant le mois de janvier, la direction parisienne voudra rattraper le coup cet été en recrutant une doublure digne de ce nom à Edinson Cavani. Si Sergio Aguero est pisté, il semblerait qu'Alexis Sanchez soit la priorité absolue du côté de Paris, où Patrick Kluivert mène ce dossier. Si le club de la capitale est bel et bien en contact avec les représentants de l'attaquant chilien, un autre club est déjà dans la course puisque la Juventus rêve d'Alexis Sanchez. Et le club turinois aurait même une petite longueur d'avance.

En effet, selon le Mirror, la Juve pense avoir une bonne chance de recruter le joueur de 28 ans, et prépare pour cela un « énorme package financier ». Alors qu'il refuse pour l'instant de prolonger son contrat à Arsenal, avec qui il est encore lié pendant 18 mois, malgré une proposition de salaire annuel de 10 ME, l'international chilien se dirige donc vers le départ dès l'été prochain. Et pour profiter de cette aubaine, le PSG devra se montrer très convainquant d'un point de vue financier et sportif car la concurrence sera féroce...