PSG : Paris champion et Monaco à l’agonie, Pierre Ménès y pense

Même les joueurs de l’AS Monaco l’avaient expliqué avant la finale de la Coupe de la Ligue de samedi dernier, cette rencontre était loin d’être une simple finale pouvant offrir le premier trophée de la saison.

Les joueurs de la Principauté espéraient se servir d’une victoire pour continuer leur fabuleux sprint vers la première place et pourquoi pas les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais au final, en raison de cette défaite et de l’écart aperçu lors de ce succès parisien 4-1, ainsi que de la différence de profondeur de l’effectif, Pierre Ménès estime que l’AS Monaco pourrait bien terminer la saison avec rien dans la poche, au profit du PSG sur le plan national bien évidemment.

« Avec cette victoire, le PSG a frappé un grand coup sur le plan psychologique. Dans sa lutte avec le club du Rocher, il a également l’avantage d’avoir un calendrier moins chargé. Car Monaco va jouer, au moins, deux matchs de plus en Ligue des champions. Et les hommes de Leonardo Jardim ont une vraie chance d’éliminer le Borussia Dortmund. Ils pourraient donc avoir encore deux rencontres supplémentaires à disputer, voire éventuellement une cinquième s’ils arrivent à atteindre la finale. Ce programme pantagruélique risque de faire beaucoup pour le club de la principauté, qui ne possède pas la même profondeur de banc que son homologue parisien. Maintenant, est-ce que Monaco va tout perdre ? Ce n’est pas à souhaiter, au regard de la qualité exceptionnelle de la saison monégasque. Mais c’est un risque à considérer. Alors, évidemment, si le PSG venait à être sacré, ce sera donc en grande partie grâce à la Ligue des champions, où Monaco aura été plus loin que les coéquipiers de Thiago Silva. Mais c’est également le côté cruel d’une saison », a confié sur Cnewsmatin le consultant, qui sait que Paris a beaucoup moins le droit à l’erreur, l’absence du titre de champion de France pouvant être fatale à Unai Emery.