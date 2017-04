PSG : Paris casse les prix des abonnements pour muscler Auteuil

Dans : PSG, Ligue 1.

Cette semaine, le Paris Saint-Germain a dévoilé les tarifs de sa campagne de réabonnements, et le club de la capitale a visiblement décidé de regrouper ses fans les plus ardents dans le Virage Auteuil, où le Collectif Ultras Paris a déjà trouvé sa place cette saison. En effet, le PSG lance un abonnement à 399 euros, ce qui au premier abord n'est pas bon marché. Mais ce tarif intègre la totalité des matches de Ligue 1, ceux de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, et surtout ceux de Ligue des champions jusqu'à une éventuelle demi-finale. Auparavant, les abonnés dans ce Virage payaient 420 euros et n'avaient droit à une place que jusqu'aux huitièmes de finale de C1. De même, les abonnés de la tribune Auteuil pourront prêter leur abonnement pour dix matches dans la saison.

Pour le Virage Boulogne, les quarts de virage et les latérales hautes, les abonnements vont de 460 à 1.000 euros mais n'intègre une place en Ligue des champions que jusqu'aux huitièmes de finale, avec une priorité pour acheter des places si le PSG dépasse ce stade de la compétition.