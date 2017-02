PSG : Paris a réussi son mercato, Larqué s'explique

Dans : PSG, Mercato.

Souvent critiquée pour ses erreurs de casting lors des derniers marchés des transferts, la direction du Paris Saint-Germain a reçu le soutien de Jean-Michel Larqué.

Cette saison, le club de la capitale française n'a toujours pas la certitude de remporter le titre de Champion de France. À trois points du nouveau leader monégasque, le PSG devra d'ailleurs batailler ferme pour garder sa couronne. Et cette nouvelle difficulté sur le plan national, Paris peut la mettre à l'actif de sa nouvelle direction sportive, menée par Unai Emery et Patrick Kluivert, accusés d'avoir raté leurs premiers mercatos. Difficile de dire le contraire quand on sait que Krychowiak joue en CFA alors qu'il a été recruté pour plus de 30 ME l'été dernier et que Jesé, acheté pour 25 ME, est déjà reparti en prêt à Las Palmas... Malgré ces fausses notes, Jean-Michel Larqué explique pourquoi le recrutement francilien n'est finalement pas si nul que cela en prenant plusieurs exemples.

« Je connais bien l’entourage d'Hatem Ben Arfa. On sait qu’au PSG l’effectif est de grande qualité, on sait qu’on fera appel à lui. C’est difficile, mais son jour viendra. Et il ne dira rien, jusqu’à preuve du contraire, qui puisse mettre le club en difficulté. On a beaucoup tapé sur le mercato du PSG. Mais il y a des garçons qui rendent service, je pense, à Thomas Meunier, mais aussi Hatem Ben Arfa. Il y a des loupés, Jesé et Krychowiak, mais on ne peut pas faire du 100 %. Et puis Draxler, ce n’est pas si mal que ça… », a lâché, sur les ondes de RMC, Jean-Michel Larqué, qui estime donc que le recrutement du PSG est plutôt réussi.