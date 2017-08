PSG : Paris a peut-être trouvé un client pour Krychowiak

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Grzegorz Krychowiak l'a rapidement compris, le Paris Saint-Germain ne compte plus du tout sur lui lors de cette saison, l'international polonais n'ayant pas été convié à la tournée estivale aux Etats-Unis. Mais, il n'empêche que le milieu de terrain arrivé l'été dernier au PSG moyennant 33ME a encore quatre ans de contrat, et compte tenu de son salaire on peut penser qu'il ne quittera pas Paris pour la première offre venue.

Mais ce mercredi, France-Football affirme que Grzegorz Krychowiak a peut-être trouvé un bon point de chute. En effet, Valence pourrait exfiltrer le milieu de terrain du PSG moyennant un prêt assorti d'une option d'achat à hauteur de 22ME. Mais, la formation espagnole ne serait pas la seule à suivre de près Grzegorz Krychowiak, et l'hebdomadaire spécialisé précise que « d’autres pistes sérieuses pourraient faire surface ». De quoi soulager le Paris Saint-Germain, car le club de la capitale est déterminé à faire de la place dans son effectif, afin de soulager un peu sa masse salariale et éviter d'avoir une armée mexicaine au Camp des Loges.