PSG : Paris a fait fermer des bouches avoue Verratti

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Coupe, Monaco.

Marco Verratti a profité de la victoire du Paris Saint-Germain contre Monaco en Coupe de la Ligue (1-4) pour régler ses comptes en remettant les pendules à l'heure.

Après la déroute du club de la capitale française en Ligue des Champions contre le Barça (6-1), certains spécialistes prédisaient une saison blanche au PSG. Sauf qu'un mois après, Paris vient de remporter son premier grand titre sous les ordres d'Unai Emery. En battant largement l'AS Monaco en finale de la Coupe de la Ligue samedi (1-4), le club francilien a prouvé qu'il était encore vivant malgré toutes les critiques. Et ce n'est pas Marco Verratti qui dira le contraire, lui qui évoque même une certaine forme de revanche après ce titre.

« On a encore démontré qu’on était une grande équipe. Surtout pour ceux qui pensent le contraire. Ces derniers temps, on a beaucoup manqué de respect au PSG. Parce qu’on oublie aussi qu’on a fait l’histoire de la France pendant quatre ans. Quand tu gagnes beaucoup, après tu ne deviens pas sympa pour beaucoup de monde. On a pris beaucoup d’insultes ces derniers temps, tout le monde parlait de nous comme si on était une équipe finie. Je pense que c’est la victoire du groupe, c’est notre victoire », a lancé, sur RMC, Verratti, qui estime donc que le PSG a montré être un très grand club en gagnant cette Coupe de la Ligue 2017.