PSG : Olivier Létang quitte Paris pour un poste étonnant

Dans : PSG, Info, Mercato.

Suite à un passage plus ou moins remarqué dans la direction sportive du Paris Saint-Germain, Olivier Létang va rejoindre... une société d'agents.

Cela ne faisait plus aucun doute, mais c'est désormais officiel : Olivier Létang ne sera plus le directeur sportif du club de la capitale la saison prochaine. Le dirigeant français quittera effectivement son poste, après avoir remis sa démission il y a quelques jours. Et l'ancien milieu de Reims a déjà trouvé un point de chute. Pas à Lens, où son nom circulait ces derniers temps, mais en Angleterre. En effet, Sports Invest UK vient d'annoncer la prochaine arrivée de Létang en tant que « Directeur Général de Football Operations ». En rejoignant cette société d'agents présidée par Kia Joorabchian, qui gère notamment la carrière de Willian, Oscar ou Coutinho, l'homme de 44 ans change donc de plan de carrière après cinq saisons à Paris. Une nouvelle que Létang prend avec grand plaisir.

« Je suis ravi de rejoindre cette équipe ambitieuse, qui a un excellent projet d'affaires, et place les joueurs au centre de leurs intérêts. Kia Joorabchian et Giuliano Bertolucci ont déjà démontré avec succès que ce sont des hommes d'affaires ambitieux autant que des personnes respectées , Surtout par les joueurs qu'ils représentent. J'ai appris de mes années à Reims et ensuite à Paris que le véritable moteur de la grande ambition, ce sont les gens et la façon dont ils construisent un projet avec dévouement, clarté et respect. C'est ce qui m'attire dans ce nouveau défi avec Sports Invest UK. Je tiens à remercier Leonardo et Nasser Al Khelaifi pour la confiance qu'ils m'ont montrée depuis mon arrivée au PSG. Je suis convaincu que Paris est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Je suis bien sûr reconnaissant des équipes du club avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai fait de mon mieux pendant cinq ans », a avoué, dans un communiqué, l'actuel directeur sportif du PSG, qui sera donc peut-être amené à recroiser très vite le club parisien au cours des prochains marchés des transferts.