PSG - OL : Pierre Ménès annonce le nom du vainqueur

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

A deux semaines de son retour à l'antenne, Pierre Ménès sera ce dimanche soir devant sa télé afin de suivre un PSG-OL qui s'annonce succulent compte tenu des événements récents. S'il n'analysera pas la rencontre lors du Canal Football Club, le consultant de Canal+ s'est livré à un petit prono pour le compte du site de paris en ligne pour lequel il travaille. Et si l'on en croit Pierre Ménès, le Paris Saint-Germain s'imposera..mais difficilement.

« Le match de Rome va peser dans les jambes. Maintenant, de manière assez inexplicable, comme à chaque fin de saison, Lyon est beaucoup mieux. Ils sont euphoriques sur le plan offensif. Il faut voir dans quel état est le PSG. On va voir la réaction dans un match important. D’autant plus que Monaco aura joué avant à Caen. Je vais faire confiance au PSG, si on peut avoir confiance en ce PSG-là… Je vais dire 2-1 avec un but de Cavani. De toute façon il n’y a que lui qui marque dans cette équipe ! », annonce Pierre Ménès, qui semble tout de même assez prudent concernant le niveau réel du Paris Saint-Germain avant ce match qui pourrait être décisif.