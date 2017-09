PSG-OL : La LFP ne donne pas le premier but à Cavani

Dans : PSG, OL, Ligue 1.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a difficilement remporté son premier choc de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais (2-0)... grâce à deux buts de joueurs rhodaniens.

En effet, si le deuxième but contre son camp de Morel était indiscutable (86e), celui de Marcelo l'était plus (75e). Mais ce lundi, la LFP a officiellement validé le but contre son camp du défenseur central de l'OL. Par conséquent, l'ouverture du score du PSG n'est pas donnée à Edinson Cavani, qui reste donc bloqué à 7 buts en 6 journées de championnat, deux unités derrière Falcao, le meilleur buteur de L1.