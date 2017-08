PSG : Non, Timothy Weah n’a pas été pistonné

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2014, Timothy Weah vient de signer son premier contrat professionnel en juillet dernier.

Déjà une belle récompense pour l’attaquant de 17 ans, qui gravit les échelons plus rapidement que la moyenne. Son parcours serait-il lié à son nom ? Certains pourraient être tentés d’y croire, le natif de New York étant le fils de George Weah, légende du PSG et Ballon d’Or en 1995. Pas de quoi perturber celui qui s’apprête à disputer le Mondial U17 avec les Etats-Unis. Atterri par « hasard » à Paris, Weah Junior compte bien y rester de longues années.

« C'est quand même fou ! Qui aurait pu imaginer que je finirais par signer au PSG, un club dans lequel mon père a joué ? Ça aurait pu être n'importe quelle autre équipe, mais le PSG me voulait. C'est vraiment le fruit du hasard, a expliqué l’Américain au site de la FIFA. J'ai profité pleinement de l'occasion et tout se déroule très bien jusqu'à présent. Je me sens respecté, aimé et choyé. C'est pratiquement comme une famille. C'est ce qui me plaît dans ce club, et j'aimerais rester ici les prochaines années. » Au moins jusqu’en 2020, date à laquelle son bail expirera.