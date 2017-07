PSG : Nkunku à la Fiorentina ? Paris aura le dernier mot

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Très grand espoir du Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku pourrait poursuivre sa progression à la Fiorentina. Une réponse est attendue dans les prochains jours.

Après deux années passées à découvrir le très haut niveau sous le maillot du club de la capitale, avec qui il a joué 17 bouts de matchs la saison dernière, Christopher Nkunku veut passer un cap dans les mois qui arrivent. Par conséquent, et sachant qu'il ne devrait pas disposer de plus de temps de jeu sous les ordres d'Unai Emery derrière Verratti, Rabiot, Motta, Matuidi ou Pastore, le milieu de terrain de 19 ans veut partir en prêt. La Fiorentina apprécie son profil et fait désormais tout son possible pour l'avoir dans son effectif la saison prochaine, mais c'est désormais au PSG de trancher, comme le révèle José-Karl Pierre-Fanfan.

« La Fiorentina veut Nkunku et c’est l’une des possibilités que nous analysons, mais aucun accord n’a pour le moment été trouvé. La solution serait un prêt sans option d’achat. Les clubs sont en contact, mais je pense que le PSG donnera sa réponse à la Fiorentina après le tournoi à Miami, donc la semaine prochaine. La Fiorentina est un club compétitif, bien qu’ils ne participeront pas à la Coupe d’ Europe cette saison. Nkunku est un milieu offensif. Une comparaison avec Pastore ? Les caractéristiques sont similaires », a fait savoir, sur ViolaNews, l'agent de Nkunku, qui espère donc que son poulain jouera en Serie A plutôt qu'à Paris lors de la saison 2017-2018. À voir si le PSG donne son aval...