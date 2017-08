PSG : Nike prêt à lâcher une montagne d'or sur le Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1.

On le sait depuis quelques semaines, le Paris Saint-Germain va se montrer très gourmand avec Fly Emirates lorsqu'il s'agira de renégocier le contrat de sponsor maillot, lequel sera renouvelé en 2018. Mais, un autre contrat pourrait permettre au PSG de rafler une énorme somme, partant du principe qu'on ne prête qu'aux riches.

Et c'est bien évidemment du côté de Nike que les dirigeants du Paris Saint-Germain regardent. Actuellement l'équipementier verse 23ME par an, ce qui n'est rien quand on sait par exemple que Chelsea touche trois fois plus sur 15 ans. Mais, selon @ParisUnited6, ce montant va voler en éclats puisque Nike semble vouloir faire du PSG son « club phare », et cela grâce à « une association entre Cavani ( Am-Sud ) Verratti ,Mbappe (Europe et France) et bien sûr Neymar au sein d'une seule équipe ». De même, la firme américaine va mettre en place un énorme magasin à Doha, tout cela grâce au Paris Saint-Germain. Les années qui viennent seront probablement encore plus énormes pour le PSG désormais en phase de décollage.